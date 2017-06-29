Москва
Профиль пользователя Sergey.Ul

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О себе

Работаю на удаленке, изучаю английский, люблю путешествия и прогулки. Недавно начал учиться играть на электрогитаре☺️

Профиль обновлён 17 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

🪐 Астрология, таро ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу друзей и подруг! Общаться, гулять, весело проводить время

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя nhoodoo
Москва → Другое

Может кто-то хочет вместе изучать английский?

маленькое фото пользователя Etriana
Москва → Другое

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