Москва
Профиль пользователя SergeyShmygal

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фото #2 пользователя SergeyShmygal

О себе

Сергей, 28. Концерты, выставки, прогулки, поездки за город.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🎸 Концерт / фестиваль 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🎲 Настольные игры 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Кавер исполнители. Делитесь рекомендациями.

Москва → активный отдых

Сплав на sup. Борисовские пруды.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя mironovadaryaa
Москва → Другое

Пинг понг в таганском парке

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