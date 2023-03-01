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Москва
Москва
Профиль пользователя Sergey.serp
О себе
Нравится любая музыка, особенно исполняемая в живую. Это классно!)) посещаю фитнес зал. Катаюсь на велосипеде, на коньках. Нравятся автопутешествия, вылазки на природу и многое другое.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан
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