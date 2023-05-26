Москва
Профиль пользователя SergeyF1991

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О себе

Велосипед,прогулки,люблю тяжелую музыку(от слова «очень»)

Профиль обновлён 9 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Москва → пообщаться

На улице ливень,закончилось пиво😀

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Yul_ka
Калининград → Другое

Кому скучно-пишите)

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

Завести новых друзей 🐰

маленькое фото пользователя IrinaNik
Москва → Другое

Приезжаю в Москву, хочу погулять пообщаться с интересными людьми

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