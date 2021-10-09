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Москва
Профиль пользователя Sergey_D

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О себе

Из музыки в ИТ)

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 💩 Шутки про говно 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 💬 Пообщаться онлайн 💨 Кальян 🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Котов центре, го гулять или бар)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mskda
Москва → Другое
Прогуляться в парке, выпить кофе
маленькое фото пользователя AndrianG
Москва → Другое
Прогуляться по вечерней или дневной Москве. Welcome
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