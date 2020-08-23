Москва
Профиль пользователя Sergey92

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О себе

Люблю смотреть футбол, фотографировать, смотреть фильмы, гулять, путешествовать.

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Я хочу прогуляться.

Москва → прогуляться, перекусить

Познакомлюсь с интересными людьми

Москва → пообщаться

Ищу девушку для общения, прогулки, кино, музеи

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу завести интересные знакомства

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя Tati25
Москва → Другое

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя Yuliana_lion
Москва → Другое

Пора выбираться на улицу! ☀️

маленькое фото пользователя Samurai.Jack
Москва → Другое

Классно проводить время друг с другом

маленькое фото пользователя Alina91
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Alen
Москва → Другое

Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

маленькое фото пользователя Dasha___888
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Natalie29
Москва → Другое

Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

маленькое фото пользователя Pterodaktel
Москва → Другое

Пошлите на масленицу 🥞☀️

маленькое фото пользователя AnNechka
Москва → Другое

Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

маленькое фото пользователя Adaksinaa
Москва → Другое

Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

маленькое фото пользователя Kerry
Москва → Другое

Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

маленькое фото пользователя Dariiia
Москва → Другое

Гоу гулять

маленькое фото пользователя R12l
Москва → Другое

Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

маленькое фото пользователя Sveety
Москва → Другое

Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

маленькое фото пользователя Veronika_26
Москва → Другое

Гулять по Москве, ищу новое окружение

маленькое фото пользователя Jane0590
Москва → Другое

Я хочу прогуляться в парке

маленькое фото пользователя Kitti_de
Москва → Другое

Сходить пофоткаться, перекусить

маленькое фото пользователя Via_Dolorosa
Москва → Другое

Хочу погулять по красивым местам

маленькое фото пользователя Irisha83
Москва → Другое

Прогулка, танцы

маленькое фото пользователя mrs.hudson
Москва → Другое

Погулять в Царицыно

маленькое фото пользователя Miss007
Москва → Другое

погулять по Москве,сходить на летние веранды

маленькое фото пользователя Anastasiamudrai
Москва → Другое

Сходить на интересное мероприятие

маленькое фото пользователя Sweetlana
Москва → Другое

Прогуляться по Центру Москвы

маленькое фото пользователя Olya_Bob
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить )

маленькое фото пользователя Katerina2211
Москва → Другое

прогуляться, покататься на велосипеде

маленькое фото пользователя Dor4m3
Москва → Другое

Прогулка по Москве

маленькое фото пользователя AlinaGr99
Москва → Другое

Погулять вместе в парке

маленькое фото пользователя EkaterinaB
Москва → Другое

Отправиться на прогулку по Москве реке

маленькое фото пользователя Kotanna91
Москва → Другое

Погулять в парке Царицыно или в Коломенском

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