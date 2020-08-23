Москва
Профиль пользователя Sergey92
О себе
Люблю смотреть футбол, фотографировать, смотреть фильмы, гулять, путешествовать.
Профиль обновлён 12 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Москва → Другое
Пора выбираться на улицу! ☀️
Москва → Другое
Классно проводить время друг с другом
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃
Москва → Другое
Пошлите на масленицу 🥞☀️
Москва → Другое
Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉
Москва → Другое
Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️
Москва → Другое
Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)
Москва → Другое
Гоу гулять
Москва → Другое
Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇
Москва → Другое
Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)
Москва → Другое
Гулять по Москве, ищу новое окружение
Москва → Другое
Я хочу прогуляться в парке
Москва → Другое
Сходить пофоткаться, перекусить
Москва → Другое
Хочу погулять по красивым местам
Москва → Другое
Прогулка, танцы
Москва → Другое
Погулять в Царицыно
Москва → Другое
погулять по Москве,сходить на летние веранды
Москва → Другое
Сходить на интересное мероприятие
Москва → Другое
Прогуляться по Центру Москвы
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить )
Москва → Другое
прогуляться, покататься на велосипеде
Москва → Другое
Прогулка по Москве
Москва → Другое
Погулять вместе в парке
Москва → Другое
Отправиться на прогулку по Москве реке
Москва → Другое
Погулять в парке Царицыно или в Коломенском
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