Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

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Москва → Другое Погулять в парке Царицыно или в Коломенском

Москва → Другое Отправиться на прогулку по Москве реке

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → Другое Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.