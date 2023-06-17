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Москва
Профиль пользователя Sergey555

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О себе

Пишу тексты, неизвестный исполнитель, люблю креатив, открытый , и себе занятый человек, найду общение , будет что узнать и найти себе добродушного любящего человека.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🐈 Домашние животные

Не нравится:

🪐 Астрология / таро📺 Политика✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🏫 Учеба☣️ Токсичность🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍷 Выпить в баре🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → пообщаться

Общение, знакомства , о интересах, как прошел день, фотосет, в личке, о грусном

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Откликнулись 4 участника

Москва → прогуляться, перекусить

... Поэтому жду желающих. Событие активно , посидеть кофейку попить, обсудить.

маленькое фото пользователя Education.zvvu12
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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя sashazyuanova

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, пофоткаться, поболтать

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Iloveocean

Москва → пообщаться

Ищу креативных коллег (запустить бренд одежды)

Откликнулись 3 участника

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