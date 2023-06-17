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Москва
Москва
Профиль пользователя Sergey555
О себе
Пишу тексты, неизвестный исполнитель, люблю креатив, открытый , и себе занятый человек, найду общение , будет что узнать и найти себе добродушного любящего человека.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🐈 Домашние животные
Не нравится:
🪐 Астрология / таро📺 Политика✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🏫 Учеба☣️ Токсичность🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍷 Выпить в баре🎮 Видеоигры
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