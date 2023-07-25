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Москва
Профиль пользователя Sergey2023_m

фото пользователя Sergey2023_m

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные

События пользователя

Москва → активный отдых

Покататься на велосипеде

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️

Откликнулось 136 участников

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 115 участников

маленькое фото пользователя Etriana

Москва → пообщаться

Пообщаться на любые темы

Откликнулось 69 участников

маленькое фото пользователя Anjjjj

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Откликнулись 54 участника

маленькое фото пользователя JuliaShiny

Москва → прогуляться, перекусить

Кто-нибудь хочет познакомиться и пообщаться? Мне 22

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя vlkvA

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поболтать обо всем и ни о чем, пофоткаться, выпить кофе)

Откликнулось 8 участников

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