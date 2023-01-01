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Москва
Профиль пользователя Sergei5

фото пользователя Sergei5

О себе

Я общительный человек, я занимаюсь спортом, я катаюсь на роликах, на велосипеде, на сноуборде. На коньках игра в хоккей, футбол. Люблю везде путешествовать. Люблю животных. Люблю ходить на разные кинотеатры, люблю смотреть фильмы, люблю слушать музыку. Люблю играть в разные игры, настольные.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб📚 Книги

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Давайте погуляем сегодня или завтра

маленькое фото пользователя Antonio.almazoti
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 426 участников

маленькое фото пользователя ElenPo

Москва → прогуляться, перекусить

Попить вино, поболтать обо всем и ни о чем

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Elizabeth_Y

Москва → прогуляться, перекусить

Покурить кальян💨🐇🐇✨💜

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Anastasiya86

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Riddleforyou

Москва → пообщаться

Ищу подруг) Друзей и тд.. Найдитесь будущие друзья))

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Anya11

Москва → прогуляться, перекусить

Ночь святых в Баунсе

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Malwina

Москва → прогуляться, перекусить

В москвариум на шоу и так погулять

Откликнулся 1 участник

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