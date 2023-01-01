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Москва
Москва
Профиль пользователя Sergei5
О себе
Я общительный человек, я занимаюсь спортом, я катаюсь на роликах, на велосипеде, на сноуборде. На коньках игра в хоккей, футбол. Люблю везде путешествовать. Люблю животных. Люблю ходить на разные кинотеатры, люблю смотреть фильмы, люблю слушать музыку. Люблю играть в разные игры, настольные.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб📚 Книги
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