О себе

Я общительный человек, я занимаюсь спортом, я катаюсь на роликах, на велосипеде, на сноуборде. На коньках игра в хоккей, футбол. Люблю везде путешествовать. Люблю животных. Люблю ходить на разные кинотеатры, люблю смотреть фильмы, люблю слушать музыку. Люблю играть в разные игры, настольные.