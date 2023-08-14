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Москва
Профиль пользователя Sergei1121

фото пользователя Sergei1121

О себе

Работаю в айти сфере, развиваю собственные проекты. Занимаюсь плаванием, беговыми лыжами и сноубордном. Играю на гитаре и синтезаторе. Пою, не против сходить в караоке.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🎲 Настольные игры💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Сходить в красивый ресторан с шикарной девушкой

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 253 участника

маленькое фото пользователя AlexKiss

Москва → собрать компанию

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Откликнулся 91 участник

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулся 61 участник

маленькое фото пользователя Mskda

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу собрать компанию ( чат в тг) для ежемесячных дружеских походов.

Откликнулись 54 участника

маленькое фото пользователя karamelka6

Москва → сходить на мероприятие

В клуб на техно в мутабор или еще куда-нибудь

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Liliyanagval

Москва → прогуляться, перекусить

приглашаю в наше уютное коммьюнити для общения и новых друзей)

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Zlatik

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на какой-нибудь концерт 🤘

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Adastra

Москва → прогуляться, перекусить

Познакомиться, собраться компанией девочек, обсудить все что угодно🥳 подружиться

Откликнулись 3 участника

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