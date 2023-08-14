Москва

Профиль пользователя Sergei1121

О себе Работаю в айти сфере, развиваю собственные проекты. Занимаюсь плаванием, беговыми лыжами и сноубордном. Играю на гитаре и синтезаторе. Пою, не против сходить в караоке.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

События пользователя Москва → сходить на мероприятие Сходить в красивый ресторан с шикарной девушкой

Другие пользователи из города Москва