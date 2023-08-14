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Москва
Москва
Профиль пользователя Sergei1121
О себе
Работаю в айти сфере, развиваю собственные проекты. Занимаюсь плаванием, беговыми лыжами и сноубордном. Играю на гитаре и синтезаторе. Пою, не против сходить в караоке.
Был в сети пару дней назад
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