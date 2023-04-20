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Москва
Профиль пользователя Sergei06

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фото #2 пользователя Sergei06

О себе

Еда - Морские гады, мясо с прожаркой Rare
Алкоголь - пью любой, под настроение, ку пример в жару белое вионье и игристое, в дождливую и холодную погоду - Кальвадос.
Работа и интересы - IT, широкий стек ПО и есть немного опыта в Hardware.
Много общаюсь, читаю, узнаю.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 💩 Шутки про говно

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Раз два три

Участие в других событиях

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