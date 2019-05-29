Москва
Профиль пользователя Serg201287

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фото #2 пользователя Serg201287

О себе

Люблю читать, писать и слушать , смотреть, сменятся от души, порою скучно, порою грустно, ты напиши…

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

События пользователя

Москва → другое

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.