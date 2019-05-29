Москва
Профиль пользователя Serejkeee

фото пользователя Serejkeee
фото #2 пользователя Serejkeee

Профиль обновлён 10 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, сходить в кино, выпить.

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в клуб или бар

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tati25
Москва → Другое

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя ariabuz
Москва → Другое

Найти родную душу для общения, поддержки

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