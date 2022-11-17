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Москва
Профиль пользователя Serega137

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Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Отдохнуть от работы,наслодиться добрым общением и хорошим вечером.

Участие в других событиях

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У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?
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Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми
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В чем измеряется ваше время?
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Москва → Другое
Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать
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Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )
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Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей
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Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать
маленькое фото пользователя amamariya
Москва → Другое
Общение ради настроения)
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Хочется пообщаться) возможно найти подругу)
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Пока просто пообщаться
маленькое фото пользователя Maria_M
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Прогуляться по Москве сегодня вечером.
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Погулять в центре)
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