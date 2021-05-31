Москва
Профиль пользователя Serega064
О себе
Бегаю
Профиль обновлён 15 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)
Москва → Другое
Прогуляться ,сходить в кино
Москва → Другое
Возраст 36+-
Москва → Другое
Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!
Москва → Другое
Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе
Москва → Другое
Я хочу прогуляться в парке
Москва → Другое
Сходить в кино или театр.
Москва → Другое
сходить куда-нибудь на стендап
Москва → Другое
Пивное казино
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