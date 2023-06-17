Москва

Профиль пользователя serebig

О себе Довольно таки активный человек, не люблю сидеть дома.

Занимаюсь парашютным спортом,катаюсь на роликах, на сапах, бегаю по утрам

Был в сети на прошлой неделе

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