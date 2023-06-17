⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Довольно таки активный человек, не люблю сидеть дома.
Москва
Профиль пользователя serebig
О себе
Довольно таки активный человек, не люблю сидеть дома.
Занимаюсь парашютным спортом,катаюсь на роликах, на сапах, бегаю по утрам
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💩 Шутки про говно📺 Политика🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа☣️ Токсичность✝️ Религия💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры💨 Кальян🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать
События пользователя
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам