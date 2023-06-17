⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя serebig

фото пользователя serebig

О себе

Довольно таки активный человек, не люблю сидеть дома.
Занимаюсь парашютным спортом,катаюсь на роликах, на сапах, бегаю по утрам

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💩 Шутки про говно📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа☣️ Токсичность✝️ Религия💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры💨 Кальян🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → собрать компанию

Ищу игру в мафию, кто сегодня играет напишите, с удовольствием присоединюсь)

маленькое фото пользователя nature_city
Откликнулся 1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Miya87
маленькое фото пользователя Kirill.a.p
маленькое фото пользователя Vi33
маленькое фото пользователя guseynov
маленькое фото пользователя Kira_lebiga
маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
маленькое фото пользователя Samurai.Jack
маленькое фото пользователя KSI_O
маленькое фото пользователя Straight
маленькое фото пользователя Elina_M
маленькое фото пользователя Tasay
маленькое фото пользователя AlinaMayak
маленькое фото пользователя GYSIK
маленькое фото пользователя Iloveocean
маленькое фото пользователя Lurevone
маленькое фото пользователя AndreVaoMsk
маленькое фото пользователя Kitti_de
маленькое фото пользователя Ekataterina
маленькое фото пользователя romayak
маленькое фото пользователя Den_D
маленькое фото пользователя George
маленькое фото пользователя Hebert.Di
маленькое фото пользователя KationaDash
маленькое фото пользователя Darya96
маленькое фото пользователя LerochkaLera1
маленькое фото пользователя Apollinaria
маленькое фото пользователя GeorgyBolt
маленькое фото пользователя Cath

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам