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Москва
Профиль пользователя SerDi

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О себе

Занимаюсь фото и видео съемками. Учусь на психолога. В свободное время люблю гулять, ходить по музеям и галереям. Люблю открывать для себя что-то новое, поэтому периодически экспериментирую с активностями.

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Пойдём попьем кофе вечером
Москва → прогуляться, перекусить
Экотропа в Лосином острове.
Москва → прогуляться, перекусить
Третьяковская галерея
Москва → сходить на мероприятие
Пойдем в кино сегодня

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Caterina
Москва → Другое
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