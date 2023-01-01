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Москва
Профиль пользователя Serafima8

фото пользователя Serafima8

О себе

Люблю петь, рисовать, но рисую не очень.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

☣️ Токсичность🖼 Выставка / музей

Участие в других событиях

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Найти интересных людей, открыта для общения!

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