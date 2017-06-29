Москва
Профиль пользователя senyukov

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О себе

Поддержу любой разговор и любую тему. Люблю спорт во всех его видах, хожу в зал. Ценю искренность и честность. Есть серебряная кнопка ютуба 😉

Уважаю твои интересы, личные границы и мнение
Буду рад новым знакомствам, тг — senyukov

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика

События пользователя

Москва → другое

Ищу партнера в тренажерный зал

Москва → активный отдых

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Участие в других событиях

маленькое фото пользователя paradoxus
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Ищу партнера по тренировкам (единоборства)

маленькое фото пользователя Stanley_H.Tweedl
Москва → Другое

Пятница, а я в номере тухну( Может кто разбавит мой вечер?

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