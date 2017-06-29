Москва
Профиль пользователя senyukov
О себе
Поддержу любой разговор и любую тему. Люблю спорт во всех его видах, хожу в зал. Ценю искренность и честность. Есть серебряная кнопка ютуба 😉
Уважаю твои интересы, личные границы и мнение
Буду рад новым знакомствам, тг — senyukov
Профиль обновлён 12 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.