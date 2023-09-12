О себе

Работаю врачом.

Замужем.

Придерживаюсь принципов вегетарианства.

Практикую медитацию, изучаю направления Йоги.

Занимаюсь спортом.

Читаю книги по медицине, психологии, философии, духовно ориентированную литературу.

Есть мысли о создании женского круга единомышленниц для совместного трансцендентального творчества, путешествий по местам Силы, познания своей глубинной сути, выходящей за пределы человеческой личности.

Готова к сотрудничеству и совместному развитиию в сфере медицины, реализации самых смелых идей и проектов.

Ценю в человеке человечность, доброту, милосердие, нравственные качества, широту взглядов, великодушие, желание развиваться как в миру так и духовно, целеустремленность, верность своим идеям, способность к искренней дружбе, ответственность, умение справляться с жизненными трудностями, глубину мысли и способность к самототверженным поступкам и воплощению в реальность альтруистических идей.

Свою жизненную позицию выражу в цитатах:

1. Не плените моего Бога в клетке ваших Истин.

2. Нам нужно больше людей, специализирующихся на невозможном.

3. Движущая сила эволюции человечества - осмысленное, свободное и бескорыстное служение другим, основанное на верности, милосердии и вере в Бога.

Уажаю все существующие вероисповедания в мире. Свое религиозное чувство веры в Бога основываю на переживании единства всех вещей.

Цель жизни - ежедневное развитие в своей профессии, для оказания высококачественной помощи людям, нуждающимся в хирургическом лечении.

Цель духовная - осознать себя и подготовиться к самому главному экзамену человека - смерти в осознанности, спокойствии и с верой в Единую и Всеобъемлющую Силу в Душе.

Верю в женскую дружбу. Надеюсь на дружбу с Человеком, который с пониманием отнесется к загруженности и не прервет общение. Не могу себе позволить бесцельное времяпровождение, из-за высокой загруженности, но готова к настоящему, глубинному и искреннему общению, а также реализации самых смелых Идей.