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Москва
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О себе

Все активности на планете можно разделить на то что уже попробовал и на то, что я точно ещё попробую) сноубордист/мотоциклист/турист/бегаю с фотиком по горам-полям

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