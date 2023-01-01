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Москва
Профиль пользователя SelenaMsk

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О себе

Люблю пробовать что-то новое, мои увлечения часто меняются. В планах курсы ораторского мастерства, уроки живописи и получить лицензию на управление парусным судном. Лёгкая на полъем

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино

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📺 Политика💨 Кальян

Участие в других событиях

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