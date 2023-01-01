Москва

Профиль пользователя SelenaMsk

О себе Люблю пробовать что-то новое, мои увлечения часто меняются. В планах курсы ораторского мастерства, уроки живописи и получить лицензию на управление парусным судном. Лёгкая на полъем

Была в сети пару дней назад

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