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Москва
Москва
Профиль пользователя SelenaMsk
О себе
Люблю пробовать что-то новое, мои увлечения часто меняются. В планах курсы ораторского мастерства, уроки живописи и получить лицензию на управление парусным судном. Лёгкая на полъем
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино
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Участие в других событиях
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