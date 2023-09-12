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Москва
Профиль пользователя Selen

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О себе

Люблю театр, особенно мюзиклы, рок-оперы и тд. Нравится садоводство и в целом тема единения с природой. Из серии где-нибудь на крутом берегу Оки смотреть на закат в тумане на фоне древнего монастыря, там же можно сделать классные фотки📸 Еще хочется собраться небольшой компанией, поиграть в настолки или просто погулять😌 Нравится парфюмерия, собрал небольшую коллекцию 😅

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💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр📸 Пофоткаться

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