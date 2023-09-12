⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Selen
О себе
Люблю театр, особенно мюзиклы, рок-оперы и тд. Нравится садоводство и в целом тема единения с природой. Из серии где-нибудь на крутом берегу Оки смотреть на закат в тумане на фоне древнего монастыря, там же можно сделать классные фотки📸 Еще хочется собраться небольшой компанией, поиграть в настолки или просто погулять😌 Нравится парфюмерия, собрал небольшую коллекцию 😅
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр📸 Пофоткаться
Не нравится:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам