О себе

Люблю театр, особенно мюзиклы, рок-оперы и тд. Нравится садоводство и в целом тема единения с природой. Из серии где-нибудь на крутом берегу Оки смотреть на закат в тумане на фоне древнего монастыря, там же можно сделать классные фотки📸 Еще хочется собраться небольшой компанией, поиграть в настолки или просто погулять😌 Нравится парфюмерия, собрал небольшую коллекцию 😅