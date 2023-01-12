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Москва
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Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

выпить вкусный кофе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ricky

Москва → активный отдых

Сходить на квест: "и гаснет свет"

Откликнулись 3 участника

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