⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Sekor
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться
Не нравится:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💃 Потанцевать💨 Кальян📸 Пофоткаться
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам