Москва
Профиль пользователя Seina97

фото пользователя Seina97
фото #2 пользователя Seina97

О себе

Люблю гулять,посещать новые места, также ходить на различные мероприятия и концерты)

Профиль обновлён 21 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Давайте сходим на ночь музеев завтра

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка по парку

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Linanstyn
Москва → Другое

В поисках подруги~

маленькое фото пользователя Anastasia.12345
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Kirill_dvel
Москва → Другое

Кто составит компанию ?

маленькое фото пользователя Georgy
Москва → Другое

Пешая прогулка на ВДНХ

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