Много разносторонних интересов от проектирования мебели до разукрашивания акрилом фигурок, напечатанных на 3D принтере. Люблю работать руками, создавать что нибудь, что будет приносить много эмоций. Немного залип на адресных светодиодных лентах и многие проекты связаны с освещением. На данный момент у меня освобождение от тренажерных залов (укусила 🐕). Ещё пару месяцев осталось потерпеть. Люблю вырваться из города на природу с палатками, но это одному тяжеловато провернуть.

Профиль обновлён 26 апреля 2023 г.

🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

☣️ Токсичность

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