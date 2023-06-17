⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Очень веселый, грамоте обучен, воспитан)))
Москва
Профиль пользователя Sedoy_777
О себе
Очень веселый, грамоте обучен, воспитан)))
Музыку слушаю по состояию души
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие
События пользователя
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам