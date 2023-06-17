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Москва
Профиль пользователя Sedoy_777

фото пользователя Sedoy_777

О себе

Очень веселый, грамоте обучен, воспитан)))
Музыку слушаю по состояию души

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Москва → собрать компанию

Собрать компашку для тусы

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маленькое фото пользователя Evil
Откликнулись 2 участника
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