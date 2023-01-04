Москва
Профиль пользователя Secret4u
О себе
Путешествую по России. Люблю русский север. Увлекаюсь рыбалкой, металлопоиском, фотографией и дачными делами. Не люблю городскую суету, очарован природой севера, горами. Стараюсь сочетать приятное с полезным.
Отношений не ищу🗿
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Я за душевные разговорчики
Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡
Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?
Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.
Поболтать обо всем, возможно и встретится после)
Поиграть в настольный теннис
Найти новые знакомства и общение
В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️
Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅
На больничном, предлагаю познакомиться
Просто в тестовом режиме поболтать
Гадаю по мизинцу левой руки
Откровение, доверие.
Поездка с палатками и моторной лодкой
Пати в какой-нибудь онлайн игре или просто поболтать.
Обсужу/расскажу про сплавы )))
Пообщаться и понять как это о работает.
По пиву и бургеру
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