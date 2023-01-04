Москва
Профиль пользователя Secret4u

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О себе

Путешествую по России. Люблю русский север. Увлекаюсь рыбалкой, металлопоиском, фотографией и дачными делами. Не люблю городскую суету, очарован природой севера, горами. Стараюсь сочетать приятное с полезным.

Отношений не ищу🗿

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

🏫 Учеба 💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🏢 Работа 🪐 Астрология, таро 📚 Книги ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → пообщаться

Кошатники есть тут? У кого какой четырехлапый друг? У меня ориентал!

Москва → пообщаться

Батл по готовке на костре/мангале/казане, а есть любители?

Москва → пообщаться

В длинных Московских пробках кто как себя развлекает?

Москва → пообщаться

Отдам котенка в добрые руки

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя GTK67
Москва → Другое

Можно попробовать тебя пофоткать?)

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

маленькое фото пользователя Aleksandra02
Москва → Другое

Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
Москва → Другое

Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

маленькое фото пользователя Lana_Arbis
Москва → Другое

Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

маленькое фото пользователя Vita9
Санкт-Петербург → Другое

Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

маленькое фото пользователя Polyk
Москва → Другое

Поиграть в настольный теннис

маленькое фото пользователя Evgesha123
Москва → Другое

Найти новые знакомства и общение

маленькое фото пользователя AnNechka
Москва → Другое

В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

маленькое фото пользователя Olivo4ka
Москва → Другое

Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

маленькое фото пользователя Ameli
Москва → Другое

На больничном, предлагаю познакомиться

маленькое фото пользователя TatyanaL
Кострома → Другое

Просто в тестовом режиме поболтать

маленькое фото пользователя Ildar1
Анапа → Другое

Гадаю по мизинцу левой руки

маленькое фото пользователя Esther
Москва → Другое

Откровение, доверие.

маленькое фото пользователя CyberDDG
Москва → Другое

Поездка с палатками и моторной лодкой

маленькое фото пользователя Zun3n
Москва → Другое

Пати в какой-нибудь онлайн игре или просто поболтать.

маленькое фото пользователя Rusalka
Москва → Другое

Обсужу/расскажу про сплавы )))

маленькое фото пользователя Evgen
Москва → Другое

Пообщаться и понять как это о работает.

маленькое фото пользователя Saxneskur
Москва → Другое

По пиву и бургеру

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