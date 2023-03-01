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Москва
Москва
Профиль пользователя Searcher
О себе
Живу, буквально новую жизнь v.2, учусь и радуюсь новому. Сейчас - прекрасное время для всего. Мы все в первом ряду этого Мира.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей
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