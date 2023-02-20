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Москва
Профиль пользователя SdTar

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О себе

Любитель разнообразной музыки от Cypress Hill до Pink Floyd.

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 💨 Кальян 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
В поисках интересных собеседников и компании

Участие в других событиях

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Москва → Другое
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маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое
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