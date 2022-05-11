Москва
Профиль пользователя Sdrnk

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О себе

привет

Профиль обновлён 27 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

☣️ Токсичность 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Сегодня паб Red Cat м Братиславская с 8 вечера до 23:00 пою под гитару

Москва → прогуляться, перекусить

Неожиданный выходной в понедельник) Прогулка, отдых, мероприятия.

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в парке у воды. Новые знакомства. Только скачал приложение

Участие в других событиях

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Простое, легкое общение 🤗

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Я за душевные разговорчики

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Есть желание погулять, кто составит компанию

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