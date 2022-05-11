Москва
Профиль пользователя Sdrnk
О себе
привет
Профиль обновлён 27 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
☣️ Токсичность 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес
События пользователя
Москва → сходить на мероприятие
Сегодня паб Red Cat м Братиславская с 8 вечера до 23:00 пою под гитару
Москва → прогуляться, перекусить
Неожиданный выходной в понедельник) Прогулка, отдых, мероприятия.
Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться в парке у воды. Новые знакомства. Только скачал приложение
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое, легкое общение 🤗
Москва → Другое
Я за душевные разговорчики
Москва → Другое
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Москва → Другое
Обо всём на свете🙃
Москва → Другое
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
Москва → Другое
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Москва → Другое
приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы
Санкт-Петербург → Другое
Буду рада новым знакомствам! 🙂
Москва → Другое
Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?
Москва → Другое
В чем измеряется ваше время?
Екатеринбург → Другое
Хочу найти друзей
Казань → Другое
Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?
Москва → Другое
Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах
Москва → Другое
Нужен человек который так же как и я люблю голосовые в телеграмм
Москва → Другое
Буду рада найти людей для общения в новом городе😊
Москва → Другое
Общение, а дальше можно встретиться где-нибудь
Москва → Другое
О том, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной...
Москва → Другое
Сегодня ДР, кто составит компанию сходить куда-нибудь? 👉👈
Москва → Другое
Прогулки селигерская, парк ангарские пруды.
Москва → Другое
Хочу выйти замуж и откусить большой кусок каравая
Москва → Другое
Ищу компаньона на вокал
Москва → Другое
Есть желание погулять, кто составит компанию
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