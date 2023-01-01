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Москва
Профиль пользователя Scorpy

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О себе

Люблю игры. А так же музыку, Арт, кино, сериалы, аниме, астрономию, психологию, философию, электронику, и разговоры о чем угодно.
Занимаюсь разработкой видеоигр по работе и в качестве хобби.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро
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