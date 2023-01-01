⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Люблю игры. А так же музыку, Арт, кино, сериалы, аниме, астрономию, психологию, философию, электронику, и разговоры о чем угодно.
Москва
Профиль пользователя Scorpy
О себе
Люблю игры. А так же музыку, Арт, кино, сериалы, аниме, астрономию, психологию, философию, электронику, и разговоры о чем угодно.
Занимаюсь разработкой видеоигр по работе и в качестве хобби.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей
Не нравится:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам