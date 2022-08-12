⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя SaySasha

фото пользователя SaySasha
фото #2 пользователя SaySasha
фото #3 пользователя SaySasha
фото #4 пользователя SaySasha

О себе

Слушаю разную музыку (интересно слушать что новое)
Катаюсь на сноуборде, коньках, роликах

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

💩 Шутки про говно ✝️ Религия 📺 Политика ☣️ Токсичность 🏫 Учеба

События пользователя

Москва → пообщаться
Общение в Чертаново))))))

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое
Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )
маленькое фото пользователя Lesya97
Москва → Другое
Пишите, если хотите пообщаться
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.