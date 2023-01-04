Москва
Профиль пользователя Sayan

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О себе

- люблю читать научную фантастику и детективы, ну и просто фэнтези)
- аниме, манга
- играю в настольный теннис и в настольные игры)
- люблю играть на музыкальных инструментах, умею играть на гитаре и скрипке
- работаю айтишником
- дефолтно хожу 1-2 раза в зал в неделю

Профиль обновлён 9 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Москва → прогуляться, перекусить

Поужинать, прогуляться

Москва → прогуляться, перекусить

Предлагаю пойти поужинать и прогуляться

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