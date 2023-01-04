Москва
Профиль пользователя Sayan
О себе
- люблю читать научную фантастику и детективы, ну и просто фэнтези)
- аниме, манга
- играю в настольный теннис и в настольные игры)
- люблю играть на музыкальных инструментах, умею играть на гитаре и скрипке
- работаю айтишником
- дефолтно хожу 1-2 раза в зал в неделю
Профиль обновлён 9 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.