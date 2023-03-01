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Москва
Профиль пользователя Saxneskur

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О себе

Панк-рок, трэш-метал, панк-джаз, нью-металл.
Учу детей бить друг друга палками, завожу их в лес и болота по просьбе вывожу.
Люблю пиво и мясо

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 😓 Обсудить проблемы 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🧠 Психология / саморазвитие 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян

События пользователя

Москва → пообщаться
По пиву и бургеру
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