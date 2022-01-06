Москва
Профиль пользователя sausage
О себе
Если у тебя есть ахуенная идея, но не с кем пойти, только позови) Соглашусь с вероятностью 99%, а если пати за твой счет, то на все 100% =)
Профиль обновлён 3 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Настолки вечером
Москва → Другое
Пообщаться
Москва → Другое
Поиграть в настольные игры
Москва → Другое
Ищу человека или компанию, чтобы тренить вместе на уличных тренажёрах)
Москва → Другое
Поиграть в настолки
Москва → Другое
Любимый фильм Уэса Андерсена (?)
Москва → Другое
Придумать что-нибудь интересное 🤓
Москва → Другое
Пеший поход по Кольскому полуострову
Москва → Другое
Покататься на самокатах ВДНХ/Сокольники/Измайловский парк
Москва → Другое
Компанию на вечер
Москва → Другое
Глянуть фильм
Москва → Другое
Го гулять по Москве
Москва → Другое
Прогуляться по Москве
Москва → Другое
Прогулка вечером в городе
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