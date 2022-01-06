Москва
Профиль пользователя sausage

фото пользователя sausage

О себе

Если у тебя есть ахуенная идея, но не с кем пойти, только позови) Соглашусь с вероятностью 99%, а если пати за твой счет, то на все 100% =)

Профиль обновлён 3 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Гулять ночью и днем

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя W1ldRush
Москва → Другое

Настолки вечером

маленькое фото пользователя finderhome
Москва → Другое

Пообщаться

маленькое фото пользователя hProT
Москва → Другое

Поиграть в настольные игры

маленькое фото пользователя Valeri0021
Москва → Другое

Ищу человека или компанию, чтобы тренить вместе на уличных тренажёрах)

маленькое фото пользователя Vladimir_11
Москва → Другое

Поиграть в настолки

маленькое фото пользователя Nikki_PressF
Москва → Другое

Любимый фильм Уэса Андерсена (?)

маленькое фото пользователя isxmarat
Москва → Другое

Придумать что-нибудь интересное 🤓

маленькое фото пользователя tejimil
Москва → Другое

Пеший поход по Кольскому полуострову

маленькое фото пользователя Nekit
Москва → Другое

Покататься на самокатах ВДНХ/Сокольники/Измайловский парк

маленькое фото пользователя Egorchik
Москва → Другое

Компанию на вечер

маленькое фото пользователя Svyat
Москва → Другое

Глянуть фильм

маленькое фото пользователя Demon100
Москва → Другое

Го гулять по Москве

маленькое фото пользователя Vadim0193
Москва → Другое

Прогуляться по Москве

маленькое фото пользователя Larson
Москва → Другое

Прогулка вечером в городе

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.