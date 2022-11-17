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Москва
Профиль пользователя Satosii

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О себе

Ищу интересных, активных ребят для прогулок и общения. По зз я Дева, рост 182, вес 80.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Москва → активный отдых
Ищу человека для вечерних пробежек, также буду очень рад пообщаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
маленькое фото пользователя Lana_Arbis
Москва → Другое
Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.
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