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Москва
Профиль пользователя Sato

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О себе

Интроверт ;) Интересы - увлечения..
World of Warcraft, татуировки, Rock, Япония, Южная Корея, Дорамы, аниме, сериалы ( особенно люблю пересматривать Теорию большого взрыва, Друзья, как я встретил вашу маму, Псих )

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🐈 Домашние животные🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🧠 Психология / саморазвитие🎭 Театр🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика📸 Пофоткаться✝️ Религия💨 Кальян💩 Шутки про говно☣️ Токсичность
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