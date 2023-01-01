Москва

Профиль пользователя Sato

О себе Интроверт ;) Интересы - увлечения..

World of Warcraft, татуировки, Rock, Япония, Южная Корея, Дорамы, аниме, сериалы ( особенно люблю пересматривать Теорию большого взрыва, Друзья, как я встретил вашу маму, Псих )

Был в сети на прошлой неделе

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