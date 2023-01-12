Люблю кататься на велосипеде, в планах проехать по маршруту Яхрома-Дубна(56 км) Занимаюсь кундалини-йогой Открыт для новых знакомств Мой инст instagram.com/i____feel____good

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍴 Кафе / ресторан

🎮 Видеоигры

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