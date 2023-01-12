Москва
Профиль пользователя Satnam
О себе
Люблю кататься на велосипеде, в планах проехать по маршруту Яхрома-Дубна(56 км)
Занимаюсь кундалини-йогой
Открыт для новых знакомств
Мой инст instagram.com/i____feel____good
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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