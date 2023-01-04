Москва
Профиль пользователя Sashenka

фото пользователя Sashenka
фото #2 пользователя Sashenka

О себе

Провожу театральные мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге, а также винное и пивное казино

Профиль обновлён 12 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 🏫 Учеба ✝️ Религия

Не нравится:

💩 Странный юмор 📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Пивное казино с известным артистом

Москва → сходить на мероприятие

Винное казино 13 мая в 18:00

Москва → сходить на мероприятие

Пивное казино

Москва → сходить на мероприятие

Праздничная игра Винное казино 7 марта в 20:00

Москва → собрать компанию

Кто со мной на пивное казино 1 апреля?

Москва → сходить на мероприятие

Винное казино 25 марта

Москва → собрать компанию

Пивное казино

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Milenayarovaya
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Palina
Москва → Другое

Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

маленькое фото пользователя Mko05
Москва → Другое

Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

маленькое фото пользователя Janna72
Москва → Другое

Ищу подругу выпить вина 😅

маленькое фото пользователя Iren1320
Москва → Другое

Винишко, прогулки

маленькое фото пользователя Daryaoo1
Москва → Другое

Отдохнуть в баре, ресторане

маленькое фото пользователя Dimas1993
Москва → Другое

Собираемся компанией в заведении

маленькое фото пользователя desertSuN
Москва → Другое

Кто хочет погулять, пишите)

маленькое фото пользователя Anfor27
Москва → Другое

Скучно, хочу это исправить

маленькое фото пользователя AnnaSablin
Москва → Другое

Приглашаю на прогулку

маленькое фото пользователя Kraanium
Москва → Другое

Хотелось бы основательно выпить в баре

маленькое фото пользователя mertkaya97
Москва → Другое

На выходных встречаемся. Только активные!

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.