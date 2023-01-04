Москва
Профиль пользователя Sashenka
О себе
Провожу театральные мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге, а также винное и пивное казино
Профиль обновлён 12 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
💰 Бизнес 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 🏫 Учеба ✝️ Религия
Не нравится:
💩 Странный юмор 📺 Политика ☣️ Токсичность
События пользователя
Москва → сходить на мероприятие
Пивное казино с известным артистом
Москва → сходить на мероприятие
Винное казино 13 мая в 18:00
Москва → сходить на мероприятие
Пивное казино
Москва → сходить на мероприятие
Праздничная игра Винное казино 7 марта в 20:00
Москва → собрать компанию
Кто со мной на пивное казино 1 апреля?
Москва → сходить на мероприятие
Винное казино 25 марта
Москва → собрать компанию
Пивное казино
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻
Москва → Другое
Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕
Москва → Другое
Ищу подругу выпить вина 😅
Москва → Другое
Винишко, прогулки
Москва → Другое
Отдохнуть в баре, ресторане
Москва → Другое
Собираемся компанией в заведении
Москва → Другое
Кто хочет погулять, пишите)
Москва → Другое
Скучно, хочу это исправить
Москва → Другое
Приглашаю на прогулку
Москва → Другое
Хотелось бы основательно выпить в баре
Москва → Другое
На выходных встречаемся. Только активные!
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