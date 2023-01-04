Провожу театральные мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге, а также винное и пивное казино

Профиль обновлён 12 мая 2023 г.

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💩 Странный юмор 📺 Политика ☣️ Токсичность

Москва → собрать компанию Кто со мной на пивное казино 1 апреля?

Москва → Другое На выходных встречаемся. Только активные!

Москва → Другое Хотелось бы основательно выпить в баре

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

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