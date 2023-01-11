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Москва
Слушаю русский рок, классику
Москва
Профиль пользователя SashaVDNH
О себе
Слушаю русский рок, классику
Катаюсь на велосипеде, катаюсь на лыжах, люблю гулять с собакой
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль
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