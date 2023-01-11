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Москва
Профиль пользователя SashaVDNH

фото пользователя SashaVDNH

О себе

Слушаю русский рок, классику
Катаюсь на велосипеде, катаюсь на лыжах, люблю гулять с собакой

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Пообщаться, возможно, погулять

маленькое фото пользователя Mko05
Откликнулся 1 участник
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