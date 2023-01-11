Москва

Профиль пользователя SashaVDNH

О себе Слушаю русский рок, классику

Катаюсь на велосипеде, катаюсь на лыжах, люблю гулять с собакой

Была в сети две недели назад

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