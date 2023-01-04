Москва
Профиль пользователя SashaTemberg

фото пользователя SashaTemberg
фото #2 пользователя SashaTemberg

О себе

Учусь в университете на ГМУ. Люблю получать новые эмоции и ходить в интересные места. При общении узнаем друг друга больше😄
Живу в ЮЗАО

Профиль обновлён 15 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

Не нравится:

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу девушек посидеть в заведение и поболтать

Москва → сходить на мероприятие

Сходить в клуб для девушек)

Москва → сходить на мероприятие

Сходить в клуб для девушек

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Royz
Москва → Другое

Прогуляться,поужинать)Ищу подруг открытых ,искренних

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

маленькое фото пользователя Ameli
Москва → Другое

На больничном, предлагаю познакомиться

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