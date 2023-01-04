Москва
Профиль пользователя Sasha_Vecher

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О себе

Я художник - скульптор) Прогулки искусство какао шоколад поболтать )

Профиль обновлён 17 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

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Не нравится:

💩 Странный юмор ✝️ Религия 💰 Бизнес

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Подругу или подруг))

Участие в других событиях

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Простое человеческое общение

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Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

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