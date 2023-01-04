Москва
Профиль пользователя Sasha_Vecher
О себе
Я художник - скульптор) Прогулки искусство какао шоколад поболтать )
Профиль обновлён 17 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
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Не нравится:
💩 Странный юмор ✝️ Религия 💰 Бизнес
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое человеческое общение
Москва → Другое
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Москва → Другое
Возраст 36+-
Москва → Другое
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻
Москва → Другое
Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту
Москва → Другое
В поисках подруги~
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