Москва
Профиль пользователя Sasha_Tess

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О себе

Меня зовут Александра, можно просто Саша. Мне 29 лет.
Я недавно переехала в Москву, очень хочу найти друзей. Живу в районе метро Лесопарковая, Южное Чертаново.

Вот, что я люблю:
- музеи, выставки, театры
- бары, клубы, кафе, концерты (особенно кавер-групп), Stand-up
- настолки в компании
- прогулки по Москве, велосипедные поездки, каток
- танцы, бассейн
- интеллектуальные командные игры «Квиз, плиз» «Мозгобойня»

П.с. Ищу исключительно дружеские отношения

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

сходить вместе на Hardcore FC (аналог UFC) завтра в 17:00

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dariiia
Москва → Другое

Гоу гулять

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Го пить кофе или гулять

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