Москва
Профиль пользователя Sasha_Tess
О себе
Меня зовут Александра, можно просто Саша. Мне 29 лет.
Я недавно переехала в Москву, очень хочу найти друзей. Живу в районе метро Лесопарковая, Южное Чертаново.
Вот, что я люблю:
- музеи, выставки, театры
- бары, клубы, кафе, концерты (особенно кавер-групп), Stand-up
- настолки в компании
- прогулки по Москве, велосипедные поездки, каток
- танцы, бассейн
- интеллектуальные командные игры «Квиз, плиз» «Мозгобойня»
П.с. Ищу исключительно дружеские отношения
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
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