Меня зовут Александра, можно просто Саша. Мне 29 лет. Я недавно переехала в Москву, очень хочу найти друзей. Живу в районе метро Лесопарковая, Южное Чертаново. Вот, что я люблю: - музеи, выставки, театры - бары, клубы, кафе, концерты (особенно кавер-групп), Stand-up - настолки в компании - прогулки по Москве, велосипедные поездки, каток - танцы, бассейн - интеллектуальные командные игры «Квиз, плиз» «Мозгобойня» П.с. Ищу исключительно дружеские отношения

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

✝️ Религия ☣️ Токсичность

Москва → сходить на мероприятие сходить вместе на Hardcore FC (аналог UFC) завтра в 17:00

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.