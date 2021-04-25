Москва
Профиль пользователя Sasha_sun
О себе
Я творческий человек. По профессии дизайнер интерьера. Очень люблю природу и животных.
Уважаю позитивных и жизнерадостных людей, познающих этот мир, себя и которым нравится пробовать новое или развиваться в любимых областях….
Не скажу что тешу себя надеждой найти тут друзей, но по прежнему верю в чудеса:)
Профиль обновлён 10 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.