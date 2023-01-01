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Москва
Москва
Профиль пользователя Sasha_Moscow
О себе
Люблю животных, особенно собак. Неплохо готовлю. Состояние души - интроверт. Призвание - экстраверт 🤭
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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