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Какой покемон на твой взгляд самый сильный? (Кроме Пикачу)

В кино . В идеале на нового Вуди Аллена

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Если у вас плохое настроение, могу поделиться фото своего хомячка)❤️

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