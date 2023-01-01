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Москва
Профиль пользователя Sasha_Moscow

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О себе

Люблю животных, особенно собак. Неплохо готовлю. Состояние души - интроверт. Призвание - экстраверт 🤭

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🎭 Театр

События пользователя

Москва → пообщаться

Какой покемон на твой взгляд самый сильный? (Кроме Пикачу)

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маленькое фото пользователя L_pub
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя MyWay

Москва → пообщаться

Найти людей для интересного общения

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Marincha19

Москва → пообщаться

Если у вас плохое настроение, могу поделиться фото своего хомячка)❤️

Откликнулось 10 участников

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Москва → пообщаться

Можем пообщаться онлайн, а потом собраться где-нибудь в Москве

Откликнулось 8 участников

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Москва → собрать компанию

Отметить хэллоуин вечером 31 октября!

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Москва → прогуляться, перекусить

В кино . В идеале на нового Вуди Аллена

Откликнулся 1 участник

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