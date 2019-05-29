Москва
Профиль пользователя Sasha_doc
О себе
Много работаю, много гуляю с собакой в парке. Люблю театр, музыку, концерты и прочее про подумать
Профиль обновлён 11 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор ✝️ Религия 💰 Бизнес
Не нравится:
📺 Политика ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы
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