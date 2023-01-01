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Москва
Москва
Профиль пользователя Sasha2023
О себе
🧘🏼♀️🧚♀️
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие
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