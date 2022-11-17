О себе

Всем привет, меня зовут Саша, я очень активный человек,добрая и веселая. Закончила медицинский, работаю стоматологом. Летом встала на вейк-серф, зимой на сноуборд. Люблю природу и животных. Я всегда за любой кипиш( кино, клуб, настолки, прогулки) рисую, немного пою и играю на барабанах.