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Москва
Профиль пользователя Sasha12iws

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О себе

Всем привет, меня зовут Саша, я очень активный человек,добрая и веселая. Закончила медицинский, работаю стоматологом. Летом встала на вейк-серф, зимой на сноуборд. Люблю природу и животных. Я всегда за любой кипиш( кино, клуб, настолки, прогулки) рисую, немного пою и играю на барабанах.

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

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📺 Политика✝️ Религия

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️

Откликнулось 136 участников

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 86 участников

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 70 участников

маленькое фото пользователя Hedgehog

Москва → активный отдых

Научиться танцевать

Откликнулось 45 участников

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу 🌸

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя Patch

Москва → прогуляться, перекусить

Веселые безалкогольные вечеринки со знакомствами💃🕺

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Flint

Москва → собрать компанию

Выходные . Совместный отдых.

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Mskda

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу собрать компанию ( чат в тг) для ежемесячных дружеских походов.

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Kirill.a.p

Москва → активный отдых

КАРТИНГ и афтерпати

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → прогуляться, перекусить

создаю женское community, в котором будем обсуждать все

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Dmitry2097

Москва → прогуляться, перекусить

Мне интересны новые люди, обсудим всё или ничего

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Dante_s

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подружек, человека с которым сходим на занятие по танцам

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Entropos

Москва → прогуляться, перекусить

Обсудить новеллы в жанре сянься/фэнтези

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя elli_grf

Москва → прогуляться, перекусить

Женская лекция на тему гастрономии и ресторанного бизнеса 🍜

Откликнулись 2 участника

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