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Москва
Москва
Профиль пользователя Sasha12iws
О себе
Всем привет, меня зовут Саша, я очень активный человек,добрая и веселая. Закончила медицинский, работаю стоматологом. Летом встала на вейк-серф, зимой на сноуборд. Люблю природу и животных. Я всегда за любой кипиш( кино, клуб, настолки, прогулки) рисую, немного пою и играю на барабанах.
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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