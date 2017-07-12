Обожаю музыку во всех её проявлениях, не представляю жизни без неё. Хожу в зал и уважаю активный отдых

Профиль обновлён 29 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Москва → Другое Собираюсь в клуб в субботу, ищу веселью компанию 🤪

Москва → Другое пофоткать друг друга и погулять по городу :))

Москва → Другое приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.