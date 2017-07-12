Москва
Профиль пользователя Saron

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О себе

Обожаю музыку во всех её проявлениях, не представляю жизни без неё. Хожу в зал и уважаю активный отдых

Профиль обновлён 29 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти компанию прогуляться вдоль набережной от парка горького)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lnigma
Москва → Другое

Познакомиться с классными людьми :)

маленькое фото пользователя SofiaR
Москва → Другое

приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

маленькое фото пользователя Cath
Москва → Другое

Долгая прогулка вдоль Москва-реки

маленькое фото пользователя avotraeh
Москва → Другое

пофоткать друг друга и погулять по городу :))

маленькое фото пользователя Kapata_i
Москва → Другое

Собираюсь в клуб в субботу, ищу веселью компанию 🤪

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